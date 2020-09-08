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Политика

"Предварительное голосование позволяет уменьшить число людей, одновременно находящихся на участке", - Александр Цапин

11 сентября 2020 12:10  [87] Политика

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Александр Цапин отметил особенности нынешней избирательной кампании по выбору депутатов Городской думы Нижнего Новгорода.

"К сожалению, мы вынуждены учитывать условия, которые нам диктует пандемия. Предварительное голосование, в течение нескольких дней до официальной даты выборов - 13 сентября - позволяет уменьшить число людей, одновременно находящихся на избирательном участке. Предпринимаются те же меры безопасности, что и во время выборов по поправкам в Конституцию. Они, конечно, помогут уменьшить риск для здоровья нижегородцев", - считает он.

"Я и сам уже проголосовал досрочно. Наблюдатели из Общественной палаты Нижегородской области следили за законностью и безопасностью на избирательных участках. Тем не менее, думаю, после пандемии следует вернуться к традиционной форме выборов — в один день. Поскольку этот формат по-прежнему вызывает у избирателей больше доверия.В выборах 13 сентября нижегородцам участвовать обязательно нужно! Депутаты городской Думы, которых нам предстоит избрать, наиболее приближены к жителям. Они должны хорошо знать проблемы граждан, на территории которых избираются, и быть абсолютно доступны не только в дни приема по личным вопросам. Кроме того, депутаты Гордумы должны уметь находить пути решения проблем жителей дома, улицы, района и Нижнего Новгорода в целом. Им придется взаимодействовать со всеми органами власти и другими депутатами. Так что от народных избранников очередного созыва Городской думы зависит очень многое", - добавил Александр Цапин.

"По моим наблюдениям, нынешняя избирательная кампания очень тихая. Я опросил 10 знакомых — активных граждан, живущих в разных районах города. Из них только один человек знает всех кандидатов своего избирательного округа и уже определился, за кого проголосует. Двое — всех кандидатов не знают, но зато решили, за кого пойдут голосовать. Пятеро — в курсе, что выборы будут, но не знают ни кандидатов, ни за кого будут голосовать, двое — удивились, что вообще будут выборы. Понятно, что пандемия наложила отпечаток на ведение предвыборной борьбы, но доводить до избирателей информацию о выборах через публичные полемики, СМИ, на мой взгляд, нужно более активно", - резюмировал он.

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