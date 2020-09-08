На что обратить внимание при покупке электросамоката?

Электрический транспорт пользуется огромной популярностью среди молодежи. Наверное, нет города, где бы не использовали подобное средство передвижения. Электросамокат купить в Москве можно по выгодной цене на "ElSport".

Электрокары пока пользуются спросом только в отдельных городах. Сегодня на городских улицах встречается самая разная техника: от гироборов до электрических велосипедов. Зато электросамокаты занимают отдельную нишу.

Они пользуются спросом и на рынке ежегодно появляются самые разные модели, которые находят своих поклонников. Если сравнивать этот вид транспорта, например, с моноколесом, то управлять им намного удобнее. Не нужно пытаться развивать талант каскадера и приспосабливаться к движению в невесомом положении.

На что обратить внимание при покупке электросамоката?

Выбирая электросамокат, стоит обратить внимание на следующие критерии:

1. Популярный бренд

Покупая технику, каждый покупатель хочет приобрести качественный товар, который прослужит несколько лет. На прилавках специализированных магазинов можно найти различные бренды. Фирмы-производители предлагают различные варианты по доступной и не очень цене. Самые дешевые модели стоят не больше 200 долларов. А вот дорогая модель обойдется не дешевле 1000 долларов. Неплохая репутация у следующих компаний: Xiaomi и Kugoo.

2. Мотор

Двигатель – основная часть электросамоката. Без него невозможно заставить прибор двигаться. Зачастую, мотор устанавливают в колесе. Это очень удобно, потому что не требуется дополнительное место для его установки. Мотор-колесо – самый практичный вид двигателя. Он не требует постоянного технического осмотра и уровень производительности агрегата довольно высокий.

На крупные электросамокаты устанавливают другие моторы. Это стандартный редуктор, который работает благодаря цепи. Подобным устройством намного сложнее управлять, он слишком громоздкий и издает шум при движении.

3. Батарейка

Электросамокат без аккумулятора превращается в обычный самокат, который можно привести в движение только с помощью собственной силы. В продаже представлены модели, в которых установлены литиевые батареи. Но они не подходят для эксплуатации в холодных регионах. В этом случае стоит обратить внимание на свинцовые батареи. Они намного дольше держат холод, но весят намного больше.

На сколько хватает батареи? Обычно, без подзарядки самокат может проехать 15-20 километров. Есть модели, батареи которых хватает на 40 километров.

Каждая модель хороша по-своему и у каждой есть минусы, которые не стоит сбрасывать со счетов.

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