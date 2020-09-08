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Политика

Губернатор Глеб Никитин проголосовал на выборах депутатов гордумы Нижнего Новгорода

11 сентября 2020 13:33  [1] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и его супруга 11 сентября проголосовали на выборах депутатов думы Нижнего Новгорода на избирательном участке №2594 в Зеленом городе (Нижегородский район). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Городская дума Нижнего Новгорода играет серьезную роль в жизни областного центра. На каждом из депутатов лежит большая ответственность за принимаемые решения. Очень важна также работа с избирателями, постоянное общение. Есть примеры, когда благодаря работе депутатов к лучшему меняются территории, реализуются интересные проекты", - рассказал Глеб Никитин.

"Значение городской думы нового созыва дополнительно возрастает и в связи с юбилеем Нижнего Новгорода в 2021 году. Сейчас от всех ветвей власти требуется слаженное взаимодействие. Решения в интересах нижегородцев должны приниматься оперативно и качественно", - добавил губернатор.

В целом в области проходят 172 муниципальные избирательные кампании, по итогам которых будут замещены 1776 мандатов.

"Муниципальные выборы 13 сентября проходят в 26 муниципальных районах и 12 городских округах Нижегородской области. Полностью будут избираться городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск", - напомнил глава региона.

"Считаю очень правильным продолжение практики проведения голосования в течение нескольких дней. Это позволяет обеспечить все необходимые меры безопасности. К тому же люди могут выбрать удобное время для голосования", - подытожил Глеб Никитин.

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