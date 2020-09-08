АПЗ будет выпускать титановые импланты для фиксации позвоночника Бизнес

Фото: Елена Галкина

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина готов к серийному выпуску титановых имплантов для фиксации позвоночника. Сейчас это инновационное медицинское изделие проходит сертификацию, рассказали в пресс-службе предприятия.

Над реализацией проекта по выпуску инновационных медицинских изделий трудилась целая команда приборостроителей. В цехе №65 делали оснастку, в цехе №54 – винты, в цехе №50 – коннекторы, в цехе №53 – камертон, фиксатор винта, ламинарный полиаксиальный крюк, гайку камертона и специальную отвертку.

Именно винтовые системы, по оценке специалистов медицинских учреждений и представителей научного сообщества из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и Института травматологии и ортопедии (ГИТО), были признаны актуальными, имеющими хорошие перспективы на российском рынке и обладающими экспортным потенциалом. Над реализацией проекта на АПЗ задумались в 2017 году.

В работу над проектом "Универсальная педикулярно-ламинарная система" включились ПИМУ, отвечающий за научную составляющую, малое инновационное предприятие "ВИП Технологии" – разработчик конструкторской документации и АПЗ – индустриальный партнер.

"Только в такой кооперации, на стыке трех компетенций, возможны современные разработки в области медицины. Мы сразу стали искать конкурсы или программы государственного финансирования подобных проектов и вышли на федеральный Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). В кратчайшие сроки собрали необходимую документацию и направили заявку на участие в конкурсе "Кооперация". В июле 2018 года проект вошел в число победителей с суммой гранта 25 млн рублей на проведение НИОКР", - отметил заместитель директора по производству и продажам гражданской продукции (по инновациям и развитию) Александр Плотичкин.

Процесс создания винтовых систем в рамках реализации проекта включал следующие этапы: идея в чертежах и КД – создание опытных образцов – апробация медиками в лабораторных условиях – доработка чертежей и КД – создание новых опытных образцов. И так несколько раз до получения финального варианта.

"За два года АПЗ со своей стороны провел масштабную работу по подготовке производства. В рамках софинансирования мы закупили необходимое оборудование для достижения результатов проекта. Заводские специалисты приняли активное участие в отработке КД, предлагая свои технические решения и находки. Посещали специализированные выставки по механообработке, где перенимали необходимый опыт в производстве аналогичных винтовых систем. В результате мы подтвердили, что производство сложных инновационных изделий нам по плечу, завод обладает и кадровым, и производственным потенциалом для реализации подобных проектов", - добавил он.

В пресс-службе завода отметили, что сегодня проект по выпуску винтовых систем вышел на финальную стадию. На прошлой неделе в виварии ПИМУ были проведены экспериментальные операции по имплантации титановых систем для фиксации позвоночника карликовым свиньям (животные три месяца будут находиться под наблюдением врачей). Предприятие "ВИП Технологии" ведёт работу по сертификации винтовых систем. А Арзамасский приборостроительный завод готов к серийному выпуску этих медицинских изделий.

"Перед началом проекта по разработке и выпуску винтовых систем мы проводили маркетинговые исследования, встречи и консультации с видными специалистами в области нейрохирургии и травматологии. Тогда у нас и возникла идея создания биомедицинского кластера Нижегородской области, куда бы вошли представители научного и медицинского сообществ, малых инновационных предприятий и предприятий производственной сферы региона. Идея была реализована. На сегодняшний день 25 организаций входят в биомедицинский кластер по разработке и выпуску инновационной продукции медицинского назначения", - резюмировал Александр Плотичкин.

СПРАВКА:

Транспедикулярные винтовые системы применяются для оперативного лечения поврежденных сегментов позвоночного столба. Жесткая конструкция создает надежную опору, что сокращает период реабилитации. Вероятность сращивания костей при транспедикулярной фиксации является довольно высокой.