Эфирные масла Botanika: виды, преимущества, особенности выбора

Эфирные масла получили широкое распространение в современных косметологических процедурах. Их используют для питания и очищения кожи, ароматерапии, ухода за лицом, руками и телом. На рынке они представлены в огромном ассортименте. Особое внимание заслужила линейка от российского производителя Botanika.

Эфирные масла Botanika: в чем преимущества

Компания выпускает недорогие товары с различными изумительными ароматами – от сладкого апельсина до аниса и базилика. Большой выбор – не единственное преимущество производителя. К плюсам масел Botanika можно отнести:

натуральный состав;

приятные тестера;

отсутствие резкого синтетического аромата;

длительное действие.

Производятся масла Botanika методом реструктуризации. Иными словами, их получают в лабораторных условиях с введением натуральных компонентов. Благодаря данной технологии удается значительно снизить себестоимость, сохранить естественные свойства и характеристики.

Применение и выбор эфирных масел Botanika

Продукция представленной линейки универсальна. Эфирные масла можно использовать в чистом виде во время сеансов массажа и ароматерапии. На их основании возможно изготовление различных косметических средств, в том числе кремов, масок для лица и тела, шампуней, бальзамов. С ними можно принимать ароматические ванны. Иногда эфирные масла добавляются в состав свечей, мыла и т. д.

Выбор зависит непосредственно от целей использования, задач, особенностей кожи и прочих факторов. В косметологии существует четыре основных вида масел – для нормальных, жирных, сухих и чувствительных кожных покровов. Последние содержат экстракты растений с антисептическими, успокаивающими свойствами. Сюда входят цитрусовые, ромашка, чабрец, чайное дерево. Для сухой кожи нужны увлажняющие компоненты. Это укроп, анис, бархатцы. Для регуляции работы сальных желез и устранения сального блеска стоит использовать масло аира, душицы и пр. Для нормальной кожи подойдут сладкий апельсин, вербена, базилик и прочие.

В описании каждого вида масла производитель указывает его основные свойства и рекомендации по использованию. Важно учитывать индивидуальную переносимость тех или иных растительных экстрактов. При наличии аллергических реакций нужно осторожно относиться к выбору данных средств. Желательно тестировать новые ароматы путем нанесения небольшого количества на чувствительные участки кожи.

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