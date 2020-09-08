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Политика

Избирком напомнил о вариантах голосования за депутатов думы Нижнего Новгорода и Арзамаса

11 сентября 2020 15:30  [69] Политика

Фото: Александр Воложанин (архив)

Избирательная комиссия Нижегородской области напомнила, что на выборах депутатов думы Нижнего Новгорода и депутатов Гордумы Арзамаса 11 и 12 сентября применяется отдельный порядок досрочного голосования.

Единый день голосования состоится 13 сентября.

11 и 12 сентября участковые избирательные комиссии тоже будут работать с 08:00 до 20:00. Поэтому в этот период также можно проголосовать в помещениях участковых комиссий, или на дому, подав заявление.

Руководитель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская сказала, что все участковые комиссии обеспечены средствами защиты: на входе есть коврик с антисептическим раствором, есть дезинфекторы для обработки рук, одноразовые маски, перчатки, в помещениях соблюдается социальная дистанция.

Председатель ТИК Арзамаса Александр Матвеев также заверил избирателей в наличии дополнительных форм голосования и безопасности участковых комиссий.

13 сентября на выборах в Единый день голосования в Нижегородской области будут задействованы 1 644 избирательных участка. Избиратели региона смогут принять участие в выборах депутатов регионального и муниципального уровней.

Кроме того, 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах. Напомним, что 23 апреля 2020 года на заседании Законодательного собрания Нижегородской области были приняты региональные законы о преобразовании 11 муниципальных районов Нижегородской области в муниципальные округа: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский.

Также в Единый день голосования на территории области пройдут муниципальные выборы в 26 муниципальных районах и 12 городских округах региона. Полностью будут избираться городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Бора, Кулебак, Навашина и Чкаловска.

В целом в области проходит 172 муниципальные избирательные кампании, по итогам которых будет замещено 1 776 мандатов.

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