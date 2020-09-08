Что такое промокод и как на нем сэкономить?

Промокод - это специальный цифровой и буквенный код, который позволяет экономить на покупках в интернет-магазинах. Онлайн-покупки стали все более распространенными, особенно в условиях пандемии. Многие люди предпочитают приобретать вещи онлайн, поскольку это удобно и не требует больших затрат времени. Кроме того, покупки онлайне нередко обходятся дешевле. Дело в том, что интернет-магазины предлагают более дешевые товары, чем обычные магазины. Ведь им не приходится тратиться на аренду помещения, зарплату продавцов и т.д.

Наличие промокодов позволяет сделать покупки в интернет-магазинах еще более дешевыми.

Что дает промокод?

С помощью промокода вы можете получить следующие варианты скидки:

Скидку на товар. Скидку на доставку или бесплатную доставку. Подарок или любой другой президент. Определенные бонусы.

Скидка по промокоду на товары может составлять до 70%. Обычно она начинается от 15%. Скидка может действовать как на весь ассортимент, так и на определенную категорию товаров. Промокоды могут быть для всех или индивидуальными. Промокоды для всех действуют для любых покупателей. Индивидуальные распространяются лишь на конкретную категорию покупателей. Например, ими могут воспользоваться люди, совершившие покупки на определенную сумму товаров.

Также может быть ограничено количество промокодов на период действия акции.

Как воспользоваться промокодом?

Использовать промокод очень просто. Для этого вам нужно добавить в корзину заинтересовавший вас товар. Только после этого вы сможете увидеть строку, в которой предлагается ввести промокод. Просто вставьте туда этот код и сумма покупки будет пересчитана. Промокоды можно найти как в самих магазинах, так и на специальных сайтах. Например, промокоды М.Видео вы сможете найти на специальном сайте тут www.mk.ru. Здесь же предлагаются промокоды и в другие магазины.

Промокоды могут иметь неограниченный срок действия или быть ограниченными до конкретного числа. Поэтому если вы не хотите, чтобы найденный вами код не сгорел, просто совершайте покупки вовремя. Подпишитесь на рассылки магазинов или сайтов, распространяющих промокоды. Так вы не пропустите выгодных предложений. С помощью промокодов вы можете получить существенную экономию при совершении покупок в интернет-магазинах. Такие промокоды распространяются бесплатно и ничего не требуют от покупателя. Поэтому они являются отличным вариантом для тех, кто любит делать покупки онлайн.

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