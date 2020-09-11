Фестиваль "Место" завершился в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четвертый фестиваль уличного искусства "Место" завершился в Нижнем Новгороде. В результате, город украсили порядка 30 работ разного стиля от художников со всей России. Большинство появились в заречной части города.

"В этом году, как и в прошлые, мы пригласили художников с разными подходами. Одна из задач фестиваля - познакомить нижегородцев с разнообразием уличного искусства без особых ограничений для художников", - отметил организатор фестиваля Никита Nomerz.

Он рассказал, что на работы ушло около 1 500 баллонов и 936 литров фасадной краски.

Вскоре рядом с каждой работой появятся таблички с именами художников и названиями работ, а пока расскажем о некоторых из них.

По адресу - ул. Максима Горького, 164 – художник из Казани Рустам Qbic создал работу под названием "Выход из реальности".

Как пояснили организаторы, она посвящена размышлениям о прошлом и настоящем. Раньше люди изучали то, что нас окружает. А люди современности уходят от природы и, хоть тоже изучают, но уже компьютерный мир. Мальчик лежит на поле и держит в руках планшет. Он близок к природе, но вместо деревьев мы видим образы штрихкода, а в стогах сена – значки "собака".

Художник из Севастополя Алексей Kislow по адресу ул. Студенческая, 19 изобразил собирательный образ Нижнего Новгорода, который населил своими фирменными персонажами. На стрит-арте изображены формальные и неформальные символы города: бурлаки на Волге, пароход, необычное дерево у стадиона "Водник", синий забор, деревянные дома, поющую бабушку с Большой Покровской. Кроме того, он сопроводил свою работу эскизами рисунков своих детей.

Рядом с Нижегородской ярмаркой по адресу Портовый переулок, 2 - Кирилл Ведерников из Вязников изобразил восточную торговку. Художник работает с историческим контекстом выбранных мест. "Торговка" находится на месте утраченных павильонов. Она продает предметы быта того времени - кувшины, в облике которых угадываются архитектурные формы павильонов. Утюг является отсылкой к другой его работе.

Фантазийная работа "Сон в летнюю ночь" появилась на ул. Мануфактурной, 18. Ее создала новосибирская художница Марина Ягода. Название работы графически вписано в изображение. Стрит-арт совершенствовался в процессе работы, в результате чего продолжился на бетонном заборе.

Сразу два художника Александр Dyoma 21 (Рязань) и Василий Lst (Ангарск) работали на фасадах по адресу ул. Карла Маркса, 30-32. Это был их первый опыт совместной работы над объектами – художники познакомились только на фестивале. Они вдохновились близостью школы и изобразили детские игры. Персонажи переглядываются и играют в прятки с двух домов.

Неподалеку свой стрит-арт разместил художник из Казани Дамир Bozic. Он проездом был в Нижнем Новгороде и, неожиданно для организаторов, решил принять участие в фестивале. Его работы отличаются красочностью и понятны каждому. На стрит-арте - уютная лесная избушка и хранитель леса - олень.

Самой масштабной на фестивале стала работа Анатолия Akue из Москвы, которая находится под Борским мостом по адресу ул. Сергея Акимова, 61. Художник известен своими абстракциями, и тут он не изменил своему стилю. Однако, в работе можно проследить растительные мотивы как символ того, что объект находится на выезде из города. Кроме того, как рассказал один из волонтеров, работающих с художником, Анатолий Akue зашифровал в работе свой творческий псевдоним, но где именно не сообщил.