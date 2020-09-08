Мост обрушился в Семеновском районе, - прокуратура

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Мост обрушился в Семеновском районе. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 сентября 2020 года, организована проверка.
Изначально информация поступила из МВД: 7 сентября в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение об обрушении моста в д. Пыдрей в Семеновском городском округе. Начало административное расследование.
Кроме того, в тот же день в 18:00 в дежурную часть поступили данные о том, что через мост в д. Пыдрей пытаются проехать лесовозы без государственных номеров.
Арендатором лесного участка вблизи д. Пыдрей на основании договора аренды является ООО "Шервуд".
Прокуроры с привлечением лесников проверяют законность заготовки и транспортировки древесины.
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