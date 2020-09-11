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Политика

"Уверена, что нижегородцы, неравнодушные к будущему родного города, проявят свою гражданскую активность", - Ольга Никитина

11 сентября 2020 16:48  [80] Политика

Региональный координатор проекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина считает практику досрочного голосования очень правильной и полезной.

"Лично я пойду голосовать в субботу,12 сентября. Мне кажется очень удачной практика выделить на голосование несколько дней вместо одного. Многим неудобным голосовать в воскресенье: кто-то с семьей уезжает на дачу в теплые сентябрьские выходные, кто-то не может прийти на избирательный участок по каким-то другим причинам. Но зато каждый сможет найти время реализовать свое законное право на голосование в течение оставшихся до официальной даты голосования дней. Поэтому я поддерживаю эту инициативу. И, надеюсь, она будет взята за основу в будущем", - сказала она.

"Выборы – это, прежде всего, активность избирателей. Вот почему так важно прийти на избирательные участки и проявить свою гражданскую активность. Уверена, это сделают многие нижегородцы, неравнодушные к будущему своего города!" – резюмировала она.

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