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Общество

Повреждаемость сетей "Теплоэнерго" снизилась на 11% с начала 2020 года

11 сентября 2020 16:59  [25] Общество

Повреждаемость сетей АО "Теплоэнерго" снизилась на 11% в январе-августе 2020 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Такого показателя удалось достичь благодаря стабильному росту объемов замены теплосетей. Так, по итогам 2019 года впервые за пять лет был превышен нормативный показатель замены теплосетей – 5% от общей протяженности. В текущем году предприятие намерено также завершить ремонтную кампанию с превышением нормативного показателя в 5%, доведя объем замены сетей до 112 км (6,6% от общей протяженности).

"Несмотря на пандемию, позднее завершение отопительного сезона и перенос сроков останова источников на профремонт с мая на июль уже сейчас выполнено три четверти ремонтной программы. И мы фиксируем устойчивую тенденцию снижения количества повреждений. Но чтобы ее закрепить, нам необходимо и в дальнейшем выдерживать нормативные показатели замены теплосетей, не сбавлять темпы", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Напомним, крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде АО "Теплоэнерго" обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

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