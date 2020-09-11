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Бизнес

Банк "Открытие" аккредитовал четыре жилых комплекса Ижевска

11 сентября 2020 17:21  [52] Бизнес

Банк "Открытие" аккредитовал еще четыре жилых комплекса Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба банка.

К списку объектов, ранее аккредитованных кредитным учреждением, добавились ЖК "Маэстро" (застройщик – ГК "Римский Квадрат"), ЖК "Резидент", ЖК "Совушка-2" (ГК "АСПЭК-Домстрой") и ЖК "Ривьера Парк" (ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ"). Покупателям квартир в данных комплексах доступна возможность получения ипотечного кредита на специальных условиях.

"Аккредитация объекта нашим банком означает, что кредитная организация уже провела тщательную проверку и оценку проекта. Таким образом, покупателям нет необходимости готовить и предоставлять документы по объекту залога в процессе заявки на получение ипотеки. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку - уменьшаются", - сказал управляющий банком "Открытие" в Удмуртской Республике Антон Янц.

В настоящее время банк "Открытие" предлагает ипотечные кредиты на покупку квартир на этапе строительства непосредственно у застройщика по льготной ставке 5,99% годовых. Данные условия действуют для кредитов в рамках "Госпрограммы 2020". Первоначальный взнос составляет от 15% до 80% стоимости приобретаемой жилплощади. В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского (семейного) капитала и различных субсидий.

Напомним, что банк "Открытие" с 18 августа в очередной раз снизил ставки по базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные условия. Кроме того, банк "Открытие" продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека", где разницу по ставкам субсидирует государство. Обратиться за получением кредита на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Со всеми условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.

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