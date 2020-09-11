Правительство хочет сделать проезд в общественном транспорте бесплатным Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство РФ рассматривает возможность сделать бесплатный проезд для граждан в общественном транспорте. Такую информацию опубликовало РБК со ссылкой на минтранс РФ.

По данным издания, бесплатный проезд в городском общественном транспорте задуман к 2035 году и это предусмотрено транспортной стратегией, которая разработана в марте 2020 года.

Вместе с тем, предполагается, что автомобилисты с 2025 года начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году - за проезд по дорогам всех категорий. Это называется механизмом "Пользователь платит" и данная инициатива должна была сократить число пользователей личного транспорта. Госдума рассматривала соответствующий законопроект в 2016 году.

Стратегия "пользователь платит" должна стимулировать меньше использовать личный транспорт в пользу общественного. Идея бесплатного проезда в общественном транспорте появились уже в обновленной стратегии в августе. Финальная версия документа будет рассмотрена в 2021 году.