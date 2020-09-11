"STADA" хочет перенести производство лекарств из Англии и Сербии в Нижний Новгород Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Одна из крупнейших фармацевтических компаний "STADA" планирует расширить в Нижнем Новгороде выпуск лекарств и перенести производства препаратов из Англии и Сербии.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, информацию о планах компании озвучил вице-президент "STADA" по России и СНГ Штефан Эдер в ходе рабочей встречи с губернатором региона Глебом Никитиным.

В Нижнем Новгороде расположено предприятие "Нижфарм", которое входит в состав "STADA".

"В Нижнем Новгороде у нас качественное производство и профессиональные сотрудники. Здесь расположен центр компетенций компании. Мы планируем расширение и перенос сюда производства препаратов из Англии и Сербии", - приводит пресс-служба слова Штефана Эдера.

Стороны в целом обсудили развитие фармацевтической промышленности в Нижегородской области.

"Фармацевтическая промышленность имеет особое значение, прежде всего, для здоровья наших граждан. Ситуация с коронавирусом сделала это направление еще более востребованным. "Нижфарм" - очень важное для региона предприятие, на котором работает более 1000 человек и где применяются самые современные технологии", - объяснил Глеб Никитин.

"Мы очень рады, что компания не останавливается на достигнутом и постоянно инвестирует средства в развитие. Готовы оказывать таким проектам всяческое содействие", - добавил глава региона.