"Прийти и проголосовать, обозначив тем самым свою позицию, - значит поступить честно по отношению к самому себе", - Роман Танчук Политика

Доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в экономике ННГУ им. Лобачевского, финалист конкурса "Лидеры России", региональный координатор федерального партийного проекта "Народный контроль" Роман Танчук подчеркнул важность участия в голосовании на выборах депутатов муниципального и регионального уровней.

"Конечно же, каждый сам для себя решает, участвовать в голосовании или нет. Но это не просто дилемма между "сходить" и "не сходить на избирательный участок". Это, по сути, выбор между "я хочу участвовать в голосовании и определять путь развития моего посёлка, моего города, моей страны" или "я не хочу". Прийти и проголосовать, обозначив тем самым свою позицию, - это, на мой взгляд, значит поступить честно по отношению, в первую очередь, к самому себе. Уверен, где бы мы ни проживали: в маленьком селе или городе-миллионнике, - мы все хотим, чтобы наша жизнь была комфортной, безопасной и интересной. И именно от нашего выбора зависит дальнейший вектор развития территории", - сказал он.

"Очевидно, что коронавирус окончательно ещё не побеждён, поэтому совершенно оправданными являются меры безопасности, предусмотренные на избирательных участках. Пример организации голосования за поправки в Конституцию на территории Нижегородской области красноречиво говорит о том, что именно строгое, неукоснительное следование установленным правилам позволило избежать роста количества заражённых, одновременно обеспечив возможность выразить свою позицию значительному числу наших сограждан", - сказал доцент.

"Безусловно, правильным считаю решение о досрочном голосовании, которое стартовало 2 сентября. Оно, с одной стороны, позволит многим из тех, кто не сможет попасть на избирательные участки 13 сентября, выразить свою позицию, поддержать понравившегося кандидата. А с другой – сформирует условия, чтобы в день голосования избежать очередей и столпотворения на участках, тем самым минимизировав риск заражения людей и распространения инфекции", - подытожил Роман Танчук.