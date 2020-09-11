Изданные при поддержке облправительства книги вошли в шорт-лист конкурса "Малая Родина-2020"

Изданные при поддержке облправительства книги вошли в шорт-лист конкурса Малая Родина-2020

Книги, изданные при поддержке правительства Нижегородской области в 2019 году, вошли в шорт-лист XVI Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина – 2020". Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Организатором конкурса является Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В этом году на суд жюри поступило более 100 книг от 52 российских издательств и издающих организаций, выпускающих литературу региональной и краеведческой тематики, из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Вологды, Воронежа, Ижевска, Иркутска, Казани, Кирова, Магадана, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Орла, Перми, Севастополя, Смоленска, Чебоксар, Якутска, Ярославля и других городов.

В 2020 году конкурс проводился по следующим номинациям:

"Мой край" – научные и научно-популярные издания, посвященные различным аспектам жизни российских регионов в их прошлом, настоящем и будущем, направленные на воспитание исторической памяти и преемственности поколений;

"Образ Родины" – изобразительные и фотоальбомы, воспевающие красоту родного края, издания, посвященные народной традиционной культуре регионов и современным ее достижениям; а также книги, путеводители, карты, атласы, справочники, пропагандирующие российские регионы, курорты, музеи и заповедные места с целью привлечения российских и иностранных туристов.

"Увлекательное краеведение" – познавательная и обучающая литература (кроме учебников) в области краеведения для детей и юношества;

"Люди нашего края" – биографические исследования, посвященные выдающимся деятелям науки и культуры, общественным деятелям, прославившим родной край своим именем;

"Дело мастера боится" – издания, посвященные всестороннему развитию художественных промыслов народов Российской Федерации, их традициям и самобытной культуре. Номинация приурочена к объявленному в этом году президентом Российской Федерации Году народного творчества.

"Этот день мы приближали как могли…" – издания, приуроченные к юбилею Великой Победы. Номинация объявлена в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы.

В шорт-лист конкурса вошло 21 издание от издательств со всей страны, включая 5 книг нижегородских издательств: 3 книги из серии "Нижегородское культурное наследие" издательства "Деком" в номинации "Образ Родины" (альбомы "Три времени Нижнего Новгорода", "Ах, что такое движется там по реке" и "Нижегородские художественные промыслы"), а также 2 книги издательства"Кварц" ("Вятка: символы и смыслы" в 2 томах в номинации "Мой край" и"Благотворительность в купеческом Нижнем. Исторические сюжеты" в номинации "Люди нашего края").

Альбомы "Три времени Нижнего Новгорода" и "Ах, что такое движется там по реке" были изданы в 2019 году при финансовой поддержке правительства Нижегородской области.