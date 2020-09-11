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Политика

Ситуационный центр Общественной палаты региона провёл первые сеансы видеосвязи с общественными наблюдателями

12 сентября 2020 10:38  [43] Политика
Ситуационный центр Общественной палаты региона провёл первые сеансы видеосвязи с общественными наблюдателями

Ситуационный центр Общественной палаты региона провёл первые сеансы видеосвязи с общественными наблюдателями

Ситуационный центр Общественной палаты региона провёл первые сеансы видеосвязи с общественными наблюдателями.

Ситуационный центр 12 сентября 2020 года вышел на полноформатный режим работы по наблюдению за ходом Единого дня голосования в регионе. Об этом сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

Согласно информации, в 8:00 прошёл первый сеанс видеосвязи ситуационного центра с волонтерами call-центра и общественными наблюдателями.

В частности, был обобщён опыт предыдущих дней голосования, проведен анализ и разбор типичных случаев обращений наблюдателей, выработаны и предложены рекомендации по коррекции работы общественных наблюдателей.

При этом продолжает действовать многоканальная система связи – телефон горячей линии +7 (831) 411-88-54, современные мессенджеры, платформа для вебинаров Zoom, мобильная связь с наблюдателями.

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