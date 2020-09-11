Новые правила охоты вступят в силу с нового года Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Новые правила охоты вступят в силу с нового года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, вы соответствии с приказом минприроды России, они вступят в силу с 1 января 2021 года.

По словам руководителя комитета Госохотнадзора региона Николая Бондаренко, в документе особое внимание уделено требованиям безопасности на охоте. Так, к примеру, при коллективной охоте станет обязательным ношение спецодежды повышенной видимости.

"Также правила легализуют применение метательного стрелкового оружия - луков и арбалетов", - уточнил Николай Бондаренко.

Он также добавил, что у охотников есть несколько месяцев для того, чтобы изучить новые правила охоты и не допускать их нарушения. Ознакомиться с ними можно на сайте ведомства, в разделе "Документы"/ "Федеральные правовые акты"/ "Приказ Минприроды России от 24.07.2020 №477"

Николай Бондаренко отметил, что благодаря действующему природоохранному законодательству в регионе за последние 10 лет значительно возросла численность диких животных, в частности лося, медведя и косули.

В частности, по данным госмониторинга, в регионе насчитывается 16,4 тыс. особей лося (в 2015 г.- 8,7 тысяч), 1,3 тыс. особей медведя (в 2015 г.- 800 особей), более 1,3 тыс. особей косули (в 2015 г. - 109 особей).

Отмечается, что в знак признания заслуг работников этой сферы в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области", в соответствии с которыми профессиональный праздник "День работника охотничьего хозяйства" отмечается во вторую субботу сентября. В этом году он совпадает с Днем охотника и приходится на 12 сентября.

Николай Бондаренко отметил, что совместными усилиями природоохранных органов, сотрудников охотничьих хозяйств и профессиональных охотников в регионе реализуются проекты по воспроизводству охотничьих ресурсов: для лосей и зайцев выкладывают соль, для кабанов создаются подкормочные площадки, овсом засеваются специальные кормовые поля.

"Сегодня я хочу поздравить всех, кто связал свою трудовую деятельность с охотничьим хозяйством, посвятил жизнь охране дикой природы, тех, кому не безразлична романтика охотничьих троп. Желаю вам успеха, крепкого здоровья, благополучия и везения. Мира, добра и счастья вам и вашим близким!" - сказал Николай Бондаренко.

Напомним, что в регионе действует программа "Охрана животного мира Нижегородской области", новая редакция которой утверждена губернатором Глебом Никитиным. Благодаря ей в этом году увеличилась численность ценных видов охотничьих ресурсов.