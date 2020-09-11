Ключи от квартир вручили детям-сиротам в Дзержинске Общество

Ключи от квартир вручили детям-сиротам в Дзержинске

Ключи от квартир вручили детям-сиротам в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в 2020 году для детей-сирот городского округа приобретено 30 однокомнатных квартир.

В частности, ключи от двух квартир детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках реализации государственной подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан", вручил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

"В Дзержинске успешно работают программы, позволяющие поддержать выпускников детских домов и предоставить им для проживания отдельные квартиры. До заселения в них обязательно проводится ремонт, причем нюансы обговариваются с будущими новоселами. Приемка работ и будущего жилья проводятся как специально созданной комиссией, так и будущими хозяевами", - поделился Глеб Андреев.

В 2020 году для детей-сирот в Дзержинске приобретено 30 однокомнатных квартир на сумму чуть более 43 млн рублей. При этом в 18-ти из них уже завершен ремонт и отделочные работы. В ближайшее время ключи от оставшихся квартир будут переданы новым владельцам.

"Для меня особенно приятно, что в моей судьбе принял участие лично глава города Иван Носков. Я как воспитанник детского дома не понаслышке знаю, что Иван Николаевич помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - поделился один из новоселов дома №38 на ул. Бутлерова Сергей Гриненко.

"Благодарен, что жилье предоставлено оперативно, с хорошим ремонтом. В ближайшее время буду покупать мебель и заезжать. В этом году я поступил в Дзержинский технический колледж, у меня начинается новая жизнь в светлой и уютной, а главное – моей – квартире", - добавил он.

Отмечается, что в соответствии с установленым механизмом, предоставление квартиры осуществляется на основании договора специализированного найма сроком действия 5 лет. После чего в случае успешной социализации гражданина оформляется привычный договор социального найма, дающий возможность приватизации жилплощади в общем порядке.

Напомним, в 2019 году в Дзержинске для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, были закуплены 32 квартиры. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 30 млн. рублей. Всего за период с 2016 по 2019 годы администрацией города Дзержинска было закуплено и предоставлено новым владельцам 88 жилых помещений (при установленном плане в 82 квартиры).