"Досрочное голосование – это дополнительный шанс выразить свое мнение", - Сергей Кабайло Политика

"Для меня предстоящие выборы значат много: я жду, когда в нашей городской Думе появится комитет по культуре. Поэтому призываю земляков принять участие в этом важном мероприятии. Я сам не люблю, когда за меня кто-то делает выбор, и не понимаю тех, кто столь серьезную задачу доверяет другим", - заявил Сергей Кабайло, председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России.

"Оценивать возможность досрочного голосования должны специалисты, но мне кажется, что это дополнительный шанс выразить свое мнение для тех, например, у кого на день выборов назначены более важные дела. Конечно, большое значение имеет соблюдение на предстоящих выборах всех правил эпидемиологической безопасности. Я отношусь к этому очень серьезно, и, естественно, всем нижегородцам желаю здоровья", - добавил он.