Ярмарки вакансий в online-режиме проведут в регионе Общество

Ярмарки вакансий в online-режиме проведут в регионе

Ярмарки вакансий в online-режиме проведут в регионе. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятия пройдут 17, 24 и 30 сентября. Нижегородцы смогут, не выходя из дома, через сеть Интернет, напрямую пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города.

Также в режиме online можно будет узнать информацию об открытых вакансиях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, задать специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, вопросы напрямую и в чате, отправить свое резюме.

Для участия в online-ярмарке вакансий, в отличие от традиционных мероприятий такого типа, не нужно никуда ехать, необходимо просто зайти в интернет-ресурс Zoom с компьютера, ноутбука или мобильного телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.

С подробной информацией о проведении ярмарки вакансий можно ознакомиться по ссылке: http://trud-nnov.ru/ru/10/?nid=343&a=entry.show

С 17 по 25 сентября 2020 года ярмарки вакансий в режиме online также проведут центры занятости населения Варнавинского и Володарского районов Нижегородской области, Бора, Выксы и Первомайска. Жители через сеть Интернет смогут пообщаться с представителями кадровых служб предприятий и организаций муниципального образования, получить информацию об открытых вакансиях, задать интересующие вопросы.

Подробности - на сайтах центров занятости.