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Общество

Пристрой к детсаду построят на Бору в рамках нацпроекта "Демография"

12 сентября 2020 13:33  [44] Общество
Пристрой к детсаду построят на Бору в рамках нацпроекта Демография

Пристрой к детсаду построят на Бору в рамках нацпроекта Демография

Пристрой к детсаду построят на Бору в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, работы по строительству пристроя к детскому саду "Дельфинчик" в микрорайоне Прибрежный ведутся в рамках национального проекта "Демография". Строение рассчитано на 60 мест. В частности, в нём планируется разместить три ясельные группы. А основное здание дошкольного учреждения рассчитано на 170 детей.

Отмечается, что строительство ведётся в соответствии с графиком. К нынешнему моменту рабочие уже полностью выполнили кирпичную кладку, начаты кровельные работы. Параллельно прокладываются инженерные сети, началось благоустройство территории вокруг учреждения.

"Проект по строительству пристроя для ясельных групп рассчитан на два года. Но министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области поддерживает нашу инициативу о завершении всех строительно-монтажных работ и оснащении новых групп оборудованием в кратчайшие сроки", - заверил глава администрации городского округа Александр Киселёв.

Перед подрядной организацией поставлена задача в сентябре завершить создание теплового контура пристроя и благоустроить площадки вокруг детского сада. Пока основное здание детского сада не работает, дети распределены по другим учреждениям. Как только благоустройство будет выполнено и строители приступят к отелочным работам внутри помещений, "Дельфинчик" сможет вновь принять своих воспитанников.

Пристрой к детскому саду "Дельфинчик" возводится в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольных учреждений в России, включая достижение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

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Теги:
Детсады
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