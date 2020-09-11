"Досрочное голосование – удобная форма в условиях пандемии", - Борис Караганов Политика

"Я считаю, что главная мотивация, которая должна побуждать нижегородцев участвовать в выборах — это именно возможность поддержать демократию", - убежден сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов.

"То, что мы применяем практику досрочного голосования в нынешней избирательной кампании, меня радует. Это значит, что большее число нижегородцев смогут отдать свои голоса за кандидатов. На мой взгляд, очень удобная форма, тем более в условиях пандемии. Мы должны разъяснять людям, что соблюдение мер безопасности - в их же интересах, с этим они должны свыкнуться, как с образом жизни", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в области проходят 172 муниципальные избирательные кампании, по итогам которых будут замещены 1,776 тыс. мандатов.

Так, муниципальные выборы проходят в 26 районах и 12 городских округах Нижегородской области. Полностью будут избираться городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск.

Напомним, выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода проходят по одномандатным избирательным округам. Теперь Дума Нижнего Новгорода будет состоять из 35 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей.

Присоединённые в январе 2020 года Новинки вошли в состав избирательного округа №35.

Кроме того, 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский. В одном муниципальном образовании – выборы главы муниципального образования (Золинский сельсовет Володарского района).