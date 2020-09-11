"Новые пространства для креативных индустрий создаются в Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 сентября участие в пленарном заседании Creative Business Forum фестиваля "Российская креативная неделя – 2020". Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно информации, мероприятие состоялось в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

На пленарном заседании выступили первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, генеральный директор Фонда V–A–C Тереза Мавика, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор АО "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров, режиссер, продюсер, сценарист, основатель кинокомпании Bazelevs Тимур Бекмамбетов.

Модератором встречи стал Владимир Познер. Отвечая на его вопрос, Глеб Никитин отметил, что развитие креативных индустрий для Нижегородской области - один из приоритетов.

"Нижегородскому характеру очень свойственна направленность на подвиг, преодоление, прорыв и инновацию. Можно вспомнить Нижегородское ополчение, героев тыла времен Великой Отечественной, творцов "атомного проекта". Такие люди есть и в наше время. Важная задача – дать им пространство, в которым они могли бы творить и созидать. Креативные индустрии позволяют сделать регион привлекательней для жизни", - сказал губернатор Нижегородской области.

По его словам, в 2019 году удалось добиться миграционного притока примерно в 6,5 тыс. человек, в то время как в 2018-м ещё наблюдался миграционный отток. По мнению главы региона, на это повлиял и вклад областного правительства в развитие креативных индустрий.

Также уделяется внимание созданию инфраструктуры для креативных индустрий.

"Творческая экосистема объединяет сразу несколько прогрессивных городских локаций и проектов, например, региональный молодежный центр "Высота", креативный кластер "Нижполиграф", центр молодежной коллаборации и штаб активистов на базе Нижегородского Дома пионеров, креативный кластер на базе фабрики "Маяк", который мы создаем с госкорпорацией "Росатом". Эти локации и проекты станут магнитом для молодых людей, чтобы они хотели остаться в Нижнем Новгороде и понимали, что именно здесь они могут самореализоваться", - добавил Глеб Никитин.

Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, выступивший накануне на панельной сессии "Роль локальных сообществ и инициатив в развитии креативных индустрий", в регионе активно реализуются проекты привлечения жителей к подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

"С 2019 года мы начали проект "Команда 800". Жители, некоммерческие организации, иные юридические лица могут предложить идею, направленную на развитие города. Это может быть наполнение событийной программы, медиапроекты, идеи в сфере туризма, цифровых технологий, кино, городской среды. Нижегородцы активно присоединяются к "Команде 800": на сегодняшний день на портале размещены около 400 идей и проектов. Среди реализующихся: хорошо известные фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" и фестиваль уличного искусства "Место". Нам поступает много инициатив из различных регионов, но все-таки в первую очередь мы поддерживаем и делаем акцент на проектах нижегородцев", - рассказал Олег Беркович.