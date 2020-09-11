"Большинство сообщений о нарушениях не подтверждается", - Евгений Семёнов Политика

Большинство сообщений о нарушениях не подтверждается, - Евгений Семёнов

"Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области, анализируя сообщения о нарушениях, считает, что отличительной чертой выборов в органы МСУ в Нижегородской области в 2020 году является многократное увеличение количества сообщений о нарушениях, которые появляются в открытых источниках", - заявил руководитель ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семёнов.

"Сначала сообщения появляются в соцсетях, Telegram-каналах, мессенджерах, потом они многократно репостятся, тиражируются, и у людей создается впечатление, что процесс выборов состоит из сплошных нарушений. Эксперты ситуационного центра высказывают предположение, что это и есть главная цель тех, кто заваливает социальные медиа сообщениями о нарушениях, - подчеркнул он. - Однако эксперты ситуационного центра считают, что в реальности дело обстоит совершенно иначе. Даже беглая проверка сообщений показывает, что подавляющее большинство так называемых нарушений нарушениями не является. Например, появляется множество жалоб на то, что на столе избирательной комиссии лежит карандаш, или жалобы на то, что избиратель проголосовал не в кабинке для голосования, или жалобы на то, что избирательный участок открылся на 2 минуты позднее и т.д. Тщательный анализ текущей ситуации позволяет экспертам ситуационного центра сделать следующий вывод: количество сообщений от граждан о нарушении их избирательных прав минимально".

Евгений Семёнов подчеркнул, что все сообщения о нарушениях тщательно проверяются и анализируются на соответствие фактам.

"Большинство сообщений о нарушениях не подтверждается и может быть квалифицировано как погрешности в организации избирательного процесса, которые не нарушают избирательных прав граждан. Проверка отдельных сообщений требует времени и может быть закончена только после завершения голосования, при непосредственной работе правоохранительных органов. Запросы в правоохранительные органы своевременно направляются. Сообщение о тотальных нарушениях на выборах не соответствует действительности. Действия организаторов потоков недобросовестных сообщений могут быть классифицированы как информационно-психологическая война, цель которой состоит в дискредитации избирательной системы и социально-политической дестабилизации", - сказал руководитель ситуационного центра Общественной палаты.