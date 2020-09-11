"Досрочное голосование – это очень удобно", - Оксана Кислицына Политика

Досрочное голосование – это очень удобно, - Оксана Кислицына

"Проходящие в настоящее время избирательные кампании, на мой взгляд, - очень важные для избирателей: формируются представительные органы власти муниципальных образований", - заявила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына,

"Я - нижегородка. И мы сейчас выбираем депутатов городской Думы - депутатов, которые в ближайшие 5 лет будут определять, каким будет наш город, каким будет наше жилье, как будут выглядеть дворы наших домов, в какие школы и детские сады пойдут наши дети. Я очень хочу, чтобы, понимая важность данного процесса, избиратели нашли возможность и пришли на избирательные участки. А еще я очень хочу, чтобы каждый избиратель знал в лицо своего городского депутата, а депутат по-человечески откликался на просьбы избирателей", - поделилась она.

Как сообщила Оксана Кислицына, завтра, в Единый день голосования, все сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области будут находиться на рабочих местах.

"Поэтому сегодня я проголосовала досрочно. Очень хорошо отношусь к данной форме голосования. Это, действительно, очень удобно, особенно когда есть возможность проголосовать на любом избирательном участке, в зависимости от того, где ты находишься. И если у кого-то есть вопросы к досрочному голосованию, надо попытаться вместе с избирательными комиссиями эти вопросы решить - только вместе и при взаимном уважении друг к другу", - добавила она.