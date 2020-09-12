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Общество

Дом купца Бугрова на Нижне-Волжской набережной будет отреставрирован

12 сентября 2020 17:05  [84] Общество
Дом купца Бугрова на Нижне-Волжской набережной будет отреставрирован

Дом купца Бугрова на Нижне-Волжской набережной будет отреставрирован

Дом купца Бугрова на Нижне-Волжской набережной будет отреставрирован. Об этом говорится на портале госзакупок.

Согласно информации, электронный аукцион на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения: "Дом Н.А.Бугрова", расположенного на Нижне-Волжской набережной, д.14, объявлен МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода".

Торги запланированы на 18 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 29,002 млн рублей. Средства выделяются из бюджета города на 2020 год и на 2021 год, в том числе субсидии из федерального и областного бюджетов.

В соответствии с техзаданием, ремонт должен быть выполнен в течение девяти месяцев с даты заключения контракта. В частности, предстоит как реставрация фасадов и кровли, так и внутренних помещений. Также здание должно быть оснащено современными сетями водоснабжения и водоотведения, отопления, системами пожарной и охранной сигнализации.

СПРАВКА
Дом Н.А. Бугрова является объектом культурного наследия регионального значения, примером эклектики в архитектуре зданий контор конца XIX – начала XX века. Объект входит в состав комплекса городской усадьбы Н.А. Бугрова, последнего представителя нижегородского предпринимательского рода Бугровых.

Здесь с 1889 по 1911 год жил купец 1-ой гильдии, мануфактор-советник, крупный хлебопромышленник, кавалер 4-х орденов и медалей Российской Империи, гласный городской Думы, известный своим меценатством Николай Бугров.

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