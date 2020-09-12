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Культура и отдых

Нижегородские медики посетили Большой театр

12 сентября 2020 17:38  [55] Культура и отдых

12 сентября группа врачей и медицинских работников Нижегородской области посетила столичный Большой театр. 40 медиков, участвовавших в борьбе с коронавирусом, посмотрели балет в трёх действиях "Дон Кихот".

Культурная программа в Москве организована в качестве благодарственной акции для медицинских работников России, которые самоотверженно включились в борьбу с новым заболеванием.

Нижегородские медики посетили Большой театр
Нижегородские медики посетили Большой театр
Нижегородские медики посетили Большой театр
Нижегородские медики посетили Большой театр
Нижегородские медики посетили Большой театр

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