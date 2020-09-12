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Политика

Новые фейки на голосовании выявили в Нижегородской области

12 сентября 2020 18:51  [85] Политика

Новые фейки на голосовании выявили в Нижегородской области. Об этом сообщили в Ситуационном центре Общественной палаты региона.

Согласно информации, ситуация на избирательных участках оценивается в ходе сеансов видеосвязи с волонтёрами call-центра и общественными наблюдателями, работающими на избирательных участках по всему региону.

Отмечается, что с разных избирательных участков поступило несколько однотипных жалоб-заявлений на отсутствие в помещениях для голосования увеличенной формы итогового протокола. По оценке экспертов Ситуационного центра, это не является нарушением.

"Увеличенные формы протоколов, согласно постановлению ЦИК №260/1916-7 от 24.06.2020, должны размещаться на избирательных участках только в Единый день голосования, то есть 13 сентября. Публичные сообщения о данных нарушениях могут расцениваться как фейковая информация", - разъяснили в Ситуационном центре Общественной палаты Нижегородской области.

Напомним, 13 сентября на выборах в Единый день голосования в Нижегородской области будут задействованы 1 644 избирательных участка. Избиратели региона смогут принять участие в выборах депутатов регионального и муниципального уровней.

Кроме того, 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах. Напомним, что 23 апреля 2020 года на заседании Законодательного собрания Нижегородской области были приняты региональные законы о преобразовании 11 муниципальных районов Нижегородской области в муниципальные округа: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский.

Также в Единый день голосования на территории области пройдут муниципальные выборы в 26 муниципальных районах и 12 городских округах региона. Полностью будут избираться городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Бора, Кулебак, Навашина и Чкаловска.

В целом в области проходит 172 муниципальные избирательные кампании, по итогам которых будет замещено 1 776 мандатов.

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