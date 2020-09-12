Все избирательные участки Нижегородской области открыты для голосования 13 сентября Политика

Фото: Александр Воложанин

Все избирательные участки Нижегородской области открыты для голосования 13 сентября. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Все избирательные участки, подготовленные к голосованию на региональных и муниципальных выборах, начали работать в Нижегородской области в Единый день голосования в 08:00. Всего в регионе работает 1 644 избирательных участка, которые функционируют в безопасном режиме в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

"Все избирательные участки открылись и начали работу в штатном режиме, без нарушений. Мы надеемся, что общероссийское голосование пройдет доступно, безопасно и в полном соответствии с законодательством РФ", - сказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Напомним, в Единый день голосования избиратели Нижегородской области смогут принять участие в выборах депутатов регионального и муниципального уровней. Так, в Дзержинске проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания.

Также в Единый день голосования на территории области проходят муниципальные выборы в 26 муниципальных районах и 12 городских округах региона. Полностью избираются думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск.

Кроме того, 13 сентября проходят выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах.

Также в Золинском сельсовете Володарского района состоятся выборы главы муниципального образования.

В целом по области проводятся 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых будет замещено 1 777 мандатов.