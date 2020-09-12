Явка на досрочных выборах в Нижегородской области составила предварительно 9% Политика

Фото: Александр Воложанин

Явка на досрочных выборах в Нижегородской области составила, по предварительным данным, 9%. Такую информацию озвучила председатель Избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская.

Она добавила, что чуть более 7% от общего числа проголосовавших досрочно составила явка на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по одномандатному округу №11 в Дзержинске и около 10% - на выборах депутатов думы Нижнего Новгорода.

В Единый день голосования 13 сентября в 08:00 в Нижегородской области начали работу все избирательные участки, подготовленные к голосованию на региональных и муниципальных выборах. В регионе открыты 1 644 избирательных участка.

"Голосование проходит в штатном режиме, без каких-то особых ситуаций. Участки обеспечены средствами индивидуальной защиты. Члены избирательных комиссий предлагают всем голосующим одноразовые маски, перчатки, антисептик для обработки рук", - рассказала Маргарита Красилевская.

Напомним, в Единый день голосования избиратели Нижегородской области могут принять участие в выборах депутатов регионального и муниципального уровней. Так, в Дзержинске проходят дополнительные выборы депутата областного Законодательного собрания.

Также в Единый день голосования на территории области проходят муниципальные выборы в 26 муниципальных районах и 12 городских округах региона. Полностью избираются городские Думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск.

Кроме того, 13 сентября проходят выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах. Напомним, что 23 апреля 2020 года на заседании Законодательного собрания Нижегородской области были приняты региональные законы о преобразовании 11 муниципальных районов Нижегородской области в муниципальные округа: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский. В одном муниципальном образовании – выборы главы муниципального образования (Золинский сельсовет Володарского района).

В целом по области проходят 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых будет замещено 1 777 мандатов.