Явка избирателей в Нижегородской области на 10:00 составила 10,38% Политика

Фото: Александр Воложанин

Явка избирателей в Нижегородской области на 10:00 составила 10,38%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

По данным на 10:00 в регионе проголосовали 224 589 избирателей, что составляет 10,38% от их общего числа.

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11, которые проходят в Дзержинске, явка составила 9,03% (8 630 избирателей).

На выборах депутатов думы Нижнего Новгорода явка составила 10,66% (108 002 избирателя).

На выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах, городских округах и муниципальных округах Нижегородской области явка избирателей составила 10,13% (84 670 избирателей).

На выборах представительных органов городских и сельских поселений (в городах районного значения, районных поселках, сельских советах) явка составила 10,44% (35 172 избирателя).

На 10:00 наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Варнавинском, Тонкинском и Шарангском районах – более 20%, а также в Ардатовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Ветлужском, Гагинском, Краснобаковском, Лукояновском, Уренском районах, Сарове и Шахунье, где явка составила более 15%. В Нижнем Новгороде лидируют Автозаводский и Советский районы с явкой по округам №2 и №32 в более 15%.

"По состоянию на 10:00 в областную избирательную комиссию жалоб и письменных обращений на проведение выборов в Нижегородской области не поступало", - сказала председатель избирательной комиссии Нижегородский области Маргарита Красилевская.

Сегодня в Нижегородской области в 8:00 открылись все 1 664 избирательных участка, которые будут работать до 20:00.