"Мы вместе создаем команду, которая обеспечит социальное благополучие региона", - Наталья Назарова Политика

Наталья Назарова

Депутат Госдумы РФ Наталья Назарова приняла участие в голосовании по выборам депутатов городской Думы Нижнего Новгорода на одном из избирательных участков в Автозаводском районе.

"Голосовать – это право каждого гражданина. И если нам дано право выбирать, то мы должны им воспользоваться. Проведите воскресенье вместе с семьей, прогуляйтесь, дойдите до избирательного участка. Это всего пара минут. Зато потом долгое время вы будете ощущать свою сопричастность к формированию региональной власти. Неравнодушие к жизни города, района позволит нам создать такие условия, при которых дела в нашей области будут идти в гору", - сказала депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова.

"Независимо от тех или иных политических взглядов, я считаю, на каждом избирательном участке сегодня есть, за кого отдать свой голос. Выбирая своего депутата, жители понимают, кто и как будет решать их вопросы. Мы вместе с вами создаем команду, которая будет обеспечивать общее социальное благополучие области", - добавила парламентарий.

Напомним, 13 сентября в Нижегородской области проходит Единый день голосования. Нижегородцам предстоит выбрать депутатов регионального и муниципального уровней. Всего в регионе на округах, где проходят выборы, организовано 1 644 избирательных участка. В целом по области будет проведено 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых будет замещено 1 777 мандатов.