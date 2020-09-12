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Политика

Стали известны типовые жалобы наблюдателей на выборах в Нижегородской области 13 сентября

13 сентября 2020 14:07  [1] Политика
Валентина Цывова

Валентина Цывова

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Стали известны типовые жалобы наблюдателей в Единый день голосования 13 сентября в Нижегородской области. Информацию об этом распространила Общественная палата региона.

Типовые жалобы, поступающие с избирательных участков Нижегородской области, прокомментировали эксперты Ситуационного центра.

Одна из типовых претензий наблюдателей, представляющих интересы кандидатов, - то, что им не предоставляют возможность ознакомиться со списком избирателей. При этом наблюдатель требует длительного времени для ознакомления, что позволяет ему произвести подсчет отметок проголосовавших избирателей.

Эксперты Ситуационного центра, ознакомившись с рядом похожих жалоб, пришли к заключению, что председатель, позволивший наблюдателю "визуально ознакомиться" со списком, но при этом не разрешивший ему произвести подсчет числа проголосовавших, поступает в соответствии с законом.

Согласно ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" работа по сверке контрольных соотношений цифр, вносимых в итоговый протокол результатов голосования и его увеличенную форму, осуществляется участковой избирательной комиссией только после завершения голосования.

Таким образом, "требования отдельных наблюдателей, представляющих интересы кандидатов, направлены на выявление контрольных соотношений цифр итогового протокола, составляемого по итогам голосования, что не соответствует обязанностям наблюдателя в ходе голосования", - объяснила руководитель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу избирательных прав граждан Валентина Цывова.

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