Слабовидящие нижегородцы 13 сентября голосуют при помощи трафаретов со шрифтом Брайля Политика

Юлия Рыжова Фото: Избирком

Слабовидящие нижегородцы в Единый день голосования 13 сентября голосуют при помощи трафаретов со шрифтом Брайля. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

По информации избиркома, трафареты со шрифтом Брайля есть на 73 избирательных участках из 1 644 существующих в Нижегородской области. Еще на 533 участках есть трафареты к бюллетеням, выполненные крупным шрифтом. Информационные материалы о кандидатах, выполненные крупным шрифтом, размещены на 386 избирательных участках, шрифтом Брайля - на 76-ти.

Так, в Единый день голосования при помощи специального трафарета на своем участке проголосовала нижегородка Юлия Рыжова.

"Я каждый раз стараюсь приходить на выборы. На избирательном участке мне всегда оказывают помощь. Голосую я при помощи специального бланка, где написаны данные всех кандидатов по моему округу. Я выбираю своего кандидата и ставлю знак напротив его фамилии. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен выразить свою гражданскую позицию. От того, кого мы выберем, зависит наше будущее", - рассказала Юлия Рыжова.

Многие избирательные участки, где голосуют граждане с нарушениями зрения, снабжены лупами, а также многие - дополнительным освещением.

В местах компактного проживания лиц с ограниченными возможностями по слуху в день голосования на избирательных участках дежурят сурдопереводчики. Для избирателей с инвалидностью предусмотрена возможность воспользоваться помощью другого лица при получении и заполнении избирательного бюллетеня.