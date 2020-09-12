Ольга Щетинина проголосовала на выборах депутатов думы Нижнего Новгорода Политика

Ольга Щетинина Фото: Александр Воложанин

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина проголосовала на выборах депутатов думы Нижнего Новгорода.

Ольга Щетинина отдала свой голос на избирательном участке в школе №186.



"Если человек готов менять город, предлагать идеи и принимать участие в их реализации, то для этого важно выбрать своего депутата - того, кто сможет поддерживать и продвигать эти предложения, сможет помочь решить проблемы на местах", - сказала Ольга Щетинина.

Она также пригласила нижегородцев прийти на избирательный участок для голосования. По ее словам, все необходимые меры безопасности для этого соблюдены.

"Голосовать очень комфортно, людей не очень много, но это понятно: кто-то уже проголосовал досрочно, кто-то пойдет вечером. На избирательных участках работают и представители правоохранительных органов, и общественные наблюдатели. Всем посетителям обязательно измеряют температуру. Члены комиссии в защитных масках", - поделилась Ольга Щетинина своими впечатлениями по итогам голосования.

"Кстати, погода сегодня располагает к прогулкам на свежем воздухе. Поэтому приглашаю нижегородцев после голосования обязательно прогуляться и насладиться последними тёплыми солнечными деньками", - посоветовала депутат.