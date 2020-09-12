"Делать выводы о нарушениях можно только после тщательной экспертизы", - Елена Ленина Политика

Член рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Елена Ленина подвела итоги первой половины Единого дня голосования.

"Голосование в регионе проходит спокойно, по сообщениям наблюдателей, грубых нарушений законодательства не наблюдается. Есть отдельные случаи, на которые мы быстро реагируем: отправляем на участок мобильную группу или анализируем в Ситуационном центре, с участием опытных юристов", - сказала Елена Ленина.

"В большинстве случаев сообщения о нарушениях не подтверждаются. Как и прежде, это погрешности и недоработки в организации избирательного процесса", - добавила она.

"В Ситуационный центр стекается информация со всех избирательных участков. Опираясь на данные общественных наблюдателей, мы можем сказать, что в Нижегородской области избирательные права граждан в подавляющем большинстве случаев соблюдаются", - отметила член рабочей группы Общественной палаты.

"По всем нештатным ситуациям мы привлекаем к разбору и анализу ситуации и представителей органов власти, и правоохранителей. Но делать выводы о характере и качестве каждого нарушения можно только после тщательной экспертизы. Окончательная оценка тем или иным действиям будет дана уже после окончания голосования", - подытожила Елена Ленина.