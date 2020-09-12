"Поступили жалобы от членов УИК на наблюдателей от некоторых кандидатов", - Марина Мамонова Политика

Руководитель избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова рассказала о характере жалоб на членов участковых избирательных комиссий.

"Впервые за все время моей работы в избирательных комиссиях поступили жалобы от членов участковых избирательных комиссий на то, что наблюдатели от некоторых кандидатов специально выводят их из равновесия, провоцируя скандалы и неоднозначные ситуации, при которых члены избирательных комиссий могут допустить какие-либо ошибки", - сказала Марина Мамонова.

"Мы стараемся мобилизовать наших членов участковых избирательных комиссий, чтобы они сконцентрировались на процессе проведения голосования, чтобы в итоге мы смогли провести подсчет голосов и достойно завершить избирательную кампанию", - отметила руководитель избирательной комиссии Нижнего Новгорода.