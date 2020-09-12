"Выборы проходят законно, и уровень их легитимности достаточно высок", - Евгений Семенов Политика

Руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов на совещании с ЦИК РФ в режиме ВКС рассказал о ходе выборов в регионе 13 сентября.

"Подводя предварительные итоги, необходимо отметить, что у Общественной палаты, которая координирует деятельность общественных наблюдателей, особая функция. Информация от общественных наблюдателей стекается в Ситуационный центр. У нас уже сложился определенный опыт: мы используем многоканальную систему связи с нашими наблюдателями, тесно работаем с областной и городской избирательными комиссиями, с аппаратом Уполномоченного по правам человека", - рассказал Евгений Семенов.

"Функции общественных наблюдателей, в отличие от наблюдателей, представляющих интересы тех или иных кандидатов, особые. Наши наблюдатели равноудалены от всех политических интересов, и наша главная задача – соблюдение избирательных прав граждан. И я должен сказать, что анализ того, как проходят выборы в Нижегородской области, на протяжении нескольких дней показывает, что кампания проходит в достаточно взвинченной обстановке, с использованием новых технологий, методов и приемов борьбы, которые принесли с собой новые акторы", - объяснил руководитель Ситуационного центра Общественной палаты.

"Но при этом кампания проходит законно, и у нас нет практически никаких серьезных замечаний к ее ходу, за исключением некоторых случаев, которые тщательно расследуются. И выводы по этим случаям будут сделаны после того, как пройдет голосование, и когда правоохранительные органы проведут свою работу. С точки зрения экспертов Ситуационного центра, кампания протекает законно, и уровень легитимности достаточно высок", - подытожил Евгений Семенов.