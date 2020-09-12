"Все права избирателей с ограниченными возможностями здоровья соблюдены", - Оксана Кислицына Политика

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, на совещании с ЦИК РФ в режиме ВКС, рассказала о ходе выборов в регионе.

"Аппарат Уполномоченного по правам человека принимает активное участие в выборах. У нас работает горячая телефонная линия. Сотрудники аппарата и в период досрочного голосования, и сегодня, в Единый день голосования, посещали избирательные участки, проверяли их соответствие действующему законодательству, а также на предмет их адаптивности для лиц с ограниченными физическими возможностями", - рассказала Оксана Кислицына.

"Можем констатировать, что все участки в этом плане подготовлены. Избиратели, которые в силу своих физических возможностей ограничены и не могут прийти лично на избирательный участок, могут подать заявление о голосовании вне помещения и вызвать членов избирательной комиссии на дом. Так что в этой части все права избирателей, на мой взгляд, соблюдены", - добавила она.