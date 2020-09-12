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Политика

ЦИК рассказал о жалобах на работу наблюдателей от одной из партий

13 сентября 2020 20:39  [96] Политика

Ряд жалоб на работу наблюдателей от одной из парламентских партий поступает в Центризбирком. Как передает РИА Новости, такую информацию озвучила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас ряд жалоб по поводу, что наблюдатели от одной парламентской партии набирают наблюдателей от самых радикальных штабов и движений... Пожалуйста, ваше право, мы говорим - вы несёте ответственность за того, кого вы приглашаете в качестве наблюдателей... несите ответственность за это. Нам нужны наблюдатели, чтобы порядок наблюдать, а не наоборот, не срывать голосование. Я думаю, что ни одно такое действие не окажется без ответа", - сказала Памфилова в информцентре Центризбиркома.

По её словам, в целом ряде регионов некоторые наблюдатели решили, что "они истина в последней инстанции, что они могут вести себя по-хамски, нагло, полностью дезорганизовывая работу комиссии".

"Коллеги, пожалуйста, я знаю, что у нас многие члены комиссий скромные, пожалуйста, не глотайте. Когда вы делаете ошибки, мы это не спускаем, наказываем вас, но и вы, если видите, что наблюдатели и представители СМИ, которые далеки от СМИ, у нас такие были, аккредитовались и под видом СМИ начинали заниматься провокациями, фиксируйте это всё и давайте информацию", - сказала Элла Памфилова, обращаясь к членам избирательных комиссий.

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Теги:
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