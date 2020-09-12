"Выборы в Нижегородской области прошли в спокойном режиме", - Маргарита Красилевская Политика

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская вечером 13 сентября прокомментировала ход голосовавния в регионе.

"В целом выборы регионального и муниципального уровня в Нижегородской области 13 сентября прошли в спокойном режиме", - сказала она.

"Голосование уже завершилось, все избирательные участки закрыты, ведется подсчет голосов. Данные о явке на 20:00 будут позже, однако, думаю, она не изменится сильно по сравнению с 18:00, поскольку в последние два часа избиратели, как правило, идут на участки уже не столь активно", - добавила Маргарита Красилевская.

Глава избиркома напомнила, что явка на региональных и муниципальных выборах, проходящих в регионе, на 18:00 13 сентября составила 20,75%. На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11, которые прошли в Дзержинске, явка составила 15,42%, а на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах, городских округах и муниципальных округах - 24,64%. На выборах депутатов думы Нижнего Новгорода, по состоянию на 18:00, проголосовало 14,89% избирателей, на выборах представительных органов городских и сельских поселений (в городах районного значения, районных поселках, сельских советах) - 28,68%.

"В областную избирательную комиссию поступило несколько обращений о предполагаемых нарушениях, замеченных избирателями и наблюдателями. Еще несколько обращений получено в городской и в окружных избирательных комиссиях. По всем обращениям будет проводиться проверка. Если какие-то обстоятельства подтвердятся, будут приниматься меры. Сейчас ведется подсчет голосов. Мы пристально следим за этим процессом", - пояснила председатель избирательной комиссии Нижегородской области.

"В настоящий момент все мы с нетерпением ждем итогов выборов. Надеемся, что процедура подсчета голосов пройдет в соответствии с требованиями законодательства и претензий к ней не будет", - добавила Маргарита Красилевская.