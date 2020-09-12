Последние новости рубрики Политика
13 сентября 2020 21:54  [15] Избирательные права нижегородцев во время выборов не нарушались, – ситуационный центр
13 сентября 2020 21:27  [59] "Выборы в Нижегородской области прошли в спокойном режиме", - Маргарита Красилевская
13 сентября 2020 20:39  [103] ЦИК рассказал о жалобах на работу наблюдателей от одной из партий
13 сентября 2020 20:28  [105] Явка избирателей Нижегородской области на 18:00 часов составила 20,75%
13 сентября 2020 18:43  [100] "Все права избирателей с ограниченными возможностями здоровья соблюдены", - Оксана Кислицына
13 сентября 2020 18:37  [172] "Выборы проходят законно, и уровень их легитимности достаточно высок", - Евгений Семенов
13 сентября 2020 18:30  [148] "Поступили жалобы от членов УИК на наблюдателей от некоторых кандидатов", - Марина Мамонова
13 сентября 2020 18:19  [121] "Делать выводы о нарушениях можно только после тщательной экспертизы", - Елена Ленина
13 сентября 2020 18:13  [125] Явка избирателей в Нижегородской области на 15:00 составила 17,41%
13 сентября 2020 17:56  [137] Ольга Щетинина проголосовала на выборах депутатов думы Нижнего Новгорода
Политика

"Выборы в Нижегородской области прошли в спокойном режиме", - Маргарита Красилевская

13 сентября 2020 21:27  [59] Политика

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская вечером 13 сентября прокомментировала ход голосовавния в регионе.

"В целом выборы регионального и муниципального уровня в Нижегородской области 13 сентября прошли в спокойном режиме", - сказала она.

"Голосование уже завершилось, все избирательные участки закрыты, ведется подсчет голосов. Данные о явке на 20:00 будут позже, однако, думаю, она не изменится сильно по сравнению с 18:00, поскольку в последние два часа избиратели, как правило, идут на участки уже не столь активно", - добавила Маргарита Красилевская.

Глава избиркома напомнила, что явка на региональных и муниципальных выборах, проходящих в регионе, на 18:00 13 сентября составила 20,75%. На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11, которые прошли в Дзержинске, явка составила 15,42%, а на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах, городских округах и муниципальных округах - 24,64%. На выборах депутатов думы Нижнего Новгорода, по состоянию на 18:00, проголосовало 14,89% избирателей, на выборах представительных органов городских и сельских поселений (в городах районного значения, районных поселках, сельских советах) - 28,68%.

"В областную избирательную комиссию поступило несколько обращений о предполагаемых нарушениях, замеченных избирателями и наблюдателями. Еще несколько обращений получено в городской и в окружных избирательных комиссиях. По всем обращениям будет проводиться проверка. Если какие-то обстоятельства подтвердятся, будут приниматься меры. Сейчас ведется подсчет голосов. Мы пристально следим за этим процессом", - пояснила председатель избирательной комиссии Нижегородской области.

"В настоящий момент все мы с нетерпением ждем итогов выборов. Надеемся, что процедура подсчета голосов пройдет в соответствии с требованиями законодательства и претензий к ней не будет", - добавила Маргарита Красилевская.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph