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Политика

Избирательные права нижегородцев во время выборов не нарушались, – ситуационный центр

13 сентября 2020 21:54  [95] Политика

Ситуационный центр Общественной палаты подвел первые итоги Единого дня голосования в Нижегородской области.

Ситуационный центр начал свою работу 2 сентября и вел деятельность в синхронном режиме с избирательными участками в период предварительного голосования. С 11 сентября центр вышел на полноформатный режим работы. В течение всего срока члены рабочей группы Общественной палаты, находящиеся в ситуационном центре, и волонтеры call-центра поддерживали постоянную связь с 800 общественными наблюдателями. Каждые два часа в ситуационном центре проходили видеоконференции, на которых в режиме онлайн анализировалась ситуация на избирательных участках в Нижегородской области. За весь период было проведено 14 сеансов видеосвязи, совершено около 5000 телефонных звонков наблюдателям из call-центра.

За время работы ситуационного центра 16 раз на избирательные участки выезжали мобильные группы. В течение недели ситуационный центр постоянно взаимодействовал с журналистами, было подготовлено 16 пресс-релизов, представители ситуационного центра активно комментировали ход голосования.

Экспертами и аналитиками ситуационного центра было обработано более 130 сообщений о возможных нарушениях, полученных от наблюдателей и из различных открытых источников. Большинство из них дублировались и не проходили проверку на достоверность. Лишь 8 сообщений о нарушениях подтвердились.

Подводя итоги работы, эксперты ситуационного центра пришли к выводу, что голосование на выборах в Нижегородской области прошло с соблюдением принципов и норм законности, избирательные права граждан не нарушались.

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