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Бизнес

Застройщик дома по пл.Минина не уведомил дольщиков о переносе сроков строительства

14 сентября 2020 09:15  [102] Бизнес

Застройщик дома по пл.Минина не уведомил дольщиков о переносе сроков строительства. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, по постановлению прокурора Нижегородского района застройщик - ООО "Нижегородспецгидрострой" ("НСГС"), привлечен к административной ответственности.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства застройщиком несвоевременно направлены уведомления участникам долевого строительства о переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства со 2 квартала 2020 года на 3 квартал 2020 года.

В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО "НСГС" и должностного лица компании возбуждены административные производства по ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ. Компания и ее сотрудник привлечены к административной ответственности.

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