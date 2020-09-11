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Общество

Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижнем Новгороде 80-летнюю Галину Замураеву

14 сентября 2020 09:48  [55] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижнем Новгороде 80-летнюю Галину Замураеву. Об этом сообщает ПСО "Волонтер". В прошлую пятницу, 11 сентября, она ушла из дома по ул. Пермякова в Автозаводском районе и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы.

Была одета в светлую куртку и темные брюки. Носит очки.

В пресс-службе регионального МВД также сообщили, что бабушка ушла из дома в свой восьмидесятый день рождения.

Об исчезновении в полицию сообщил её внук, который последний раз разговаривал с ней в день исчезновения.

Сейчас в Автозаводском районе развёрнуты поисковые мероприятия. Сотрудники полиции организовали поиски на территории, прилегающей к месту жительства женщины с привлечением кинологов, специалистов МЧС, Росгвардии, волонтёров. Сформированы поисковые группы из полицейских и приданных сил. Используются беспилотные летательные аппараты.

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