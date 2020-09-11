Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижнем Новгороде 80-летнюю Галину Замураеву Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижнем Новгороде 80-летнюю Галину Замураеву. Об этом сообщает ПСО "Волонтер". В прошлую пятницу, 11 сентября, она ушла из дома по ул. Пермякова в Автозаводском районе и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы.

Была одета в светлую куртку и темные брюки. Носит очки.



В пресс-службе регионального МВД также сообщили, что бабушка ушла из дома в свой восьмидесятый день рождения.

Об исчезновении в полицию сообщил её внук, который последний раз разговаривал с ней в день исчезновения.

Сейчас в Автозаводском районе развёрнуты поисковые мероприятия. Сотрудники полиции организовали поиски на территории, прилегающей к месту жительства женщины с привлечением кинологов, специалистов МЧС, Росгвардии, волонтёров. Сформированы поисковые группы из полицейских и приданных сил. Используются беспилотные летательные аппараты.