Холодную воду отключат в 700 домах Зеленого города и Кстовского района 15 сентября Общество

Холодную воду отключат в 700 домах Зеленого города и Кстовского района 15 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

АО "Нижегородский водоканал" проведет плановые работы по замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе. Холодную воду отключат ночью 15 сентября и до 02:00 16 сентября.

Большая часть домов, где будет отключена вода – частные, и находятся в поселках Зеленый город, Ждановский, Культура, Федяково, Луч, Садовский, Дружный, Новинки, Новинки "Смарт-Сити", ЖК "Времена года", деревни Ольгино, Козловка и Черемисское.

Водоканал рекомендует жителям на период отключения с вечера понедельника, 14 сентября, сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по району в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 8 (831)246-99-99.