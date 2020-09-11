Обвиняемый из Навашина пытался уничтожить материалы дела в зале суда Общество

Обвиняемый из Навашина пытался уничтожить материалы дела прямо в зале суда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела в зале суда мужчина вырвал из тома 7 листов и попытался их ликвидировать, но не успел.

Мужчина обвиняется в покушении на кражу. Попытка уничтожить часть уголовного дела повлекла за собой возбуждение еще одного дела по ч.1 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 1 года.