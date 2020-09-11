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Общество

ЛУКОЙЛ помог с ремонтом приюту "Алый парус" Кстовского района

14 сентября 2020 12:33  [60] Общество

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") оказало благотворительную поддержку социальному приюту для детей и подростков Кстовского района "Алый парус". На выделенные средства была полностью отремонтирована спальня для девочек, сообщили в пресс-службе компании.

В комнате проведен капитальный ремонт, включающий в себя дизайн-проект помещения, обновление покрытия стен и пола, освещения, художественную роспись, а также закупку всей необходимой мебели и элементов декора.

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень посетил приют и оценил результат выполненных работ. Он отметил, что внешний вид помещения изменился в лучшую сторону - комната стала более современной и уютной, а для детей созданы более комфортные и безопасные условия пребывания.

После ремонта спальня для девочек выглядит по-настоящему детской комнатой - светлой, теплой и красивой.

"Мы благодарны компании "ЛУКОЙЛ" и лично Антону Александровичу Гребеню за деятельное участие в решении некоторых из многочисленных проблем нашего учреждения - ремонт спальни для девочек. Благодаря вашей поддержке значительно улучшилось качество жизни наших детей, не избалованных судьбой, часто лишенных родительского внимания. Новая мебель, шторы, качественный ремонт,- это большой подарок для них. Спасибо вам за тот вклад, который вы внесли в превращение стандартного государственного учреждения в уютный, теплый дом для его воспитанников", - поделилась впечатлениями директор приюта "Алый парус" Ирина Челышева.

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