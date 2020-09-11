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Общество

Ремонт более 80% дорог завершился в Нижегородской области в 2020 году

14 сентября 2020 12:55  [37] Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Ремонт 118 из 195 участков дорог завершился в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего региональная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

"Ремонт дорог в регионе проходит по графику, 80% работ уже выполнено. На многих участках специалисты завершают ремонт. Основная цель, которая поставлена для нас в национальном проекте, - это приведение в нормативное состояние к 2024 году 85% дорог в городских агломерациях и 38,2% региональных дорог, а также уменьшение в два раза количества аварийно-опасных участков. В этом году благодаря активной работе мы увеличим долю региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативам, с 37,7% до 35,4%", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он добавил, что в настоящий момент в регионе уже началась подготовка документов к проведению конкурсных процедур по выбору подрядных организаций, которые будут осуществлять ремонт дорог в Нижегородской области в 2021 году.

"Опыт показал, что раннее определение подрядных организаций позволяет им рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступать к ремонту дорог при наступлении соответствующих погодных условий. Наша цель на следующий год - отремонтировать в рамках нацпроекта более 900 километров дорог", - пояснил глава региона.

Напомним, по поручению Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году.

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