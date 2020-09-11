"Прошедшие выборы открыли новую страницу в истории органов власти региона", - Глеб Никитин

Глеб Никитин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил тех, кто обеспечивал избирательный процесс в Нижегородской области
Муниципальные избирательные кампании прошли в Нижегородской области 13 сентября. Речь идет о 172 избирательных кампаниях, по итогам которых будут замещены 1 776 мандатов. В Нижнем Новгороде и Арзамасе также прошло досрочное голосование, стартовавшее 11 сентября. В Дзержинске прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва.
"Выборы - всегда большая ответственность как для кандидатов, так и для тех, кто обеспечивает процедуру голосования. Избирательные комиссии, представители правопорядка, наблюдатели, общественные организации – от работы каждого человека зависит очень и очень многое. Мне хочется сказать спасибо всем, кто в минувшие дни обеспечивал легитимность и прозрачность голосования", - выразил слова благодарности Глеб Никитин.
"Прошедшее голосование открыло новую страницу в истории представительных органов власти региона. Впереди у каждого из тех, кто получит депутатский мандат, большая работа в интересах родных городов, районов и городских округов. Это серьезный труд вне зависимости от того, сколько людей там живет. С каждым нужно общаться, постоянно работать над тем, чтобы территория, которую представляет депутат, становилась лучше и комфортнее. Именно муниципальный уровень власти назвал самым близким к людям президент России Владимир Путин", - добавил губернатор.
Напомним, 11 сентября 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и его супруга проголосовали на выборах депутатов думы Нижнего Новгорода на избирательном участке №2594 в Зеленом городе (Нижегородский район).
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